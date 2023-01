Antonio Filippini è il nuovo allenatore del Genoa Women

Genova. Mini-rivoluzione nel Genoa Women, la squadra femminile del Grifone che milita in Serie B. Antonio Filippini è il nuovo allenatore.

Ex centrocampista, il neo tecnico del Genoa Women vanta 303 presenze in Serie A e 176 in Serie B (in tanti lo ricorderanno in coppia col gemello Emanuele). Nella sua carriera da allenatore ha collezionato più di 50 panchine tra Lumezzane, Trento, Livorno e Pro Sesto.

L’arrivo di Filippini arriva in un momento in cui la squadra, penultima in classifica, stava risollevando la testa: l’ultima gara si è conclusa con un pareggio casalingo contro la Ternana (attualmente terza). I risultati (due vittorie, di cui una nelle ultime cinque gare, due pareggi e otto sconfitte), pur nella consapevolezza che la squadra sia molto giovane, non sono evidentemente stati giudicati sufficienti da Marta Carissimi, la direttrice sportiva.

Marco Oneto e la vice Sonia Manfucci sono stati così esonerati.

Nei giorni scorsi, nel frattempo, si è mosso anche il mercato in entrata: sono arrivate tre nuove ragazze (Eleonora Oliva, terzino destro, e le attaccanti Fabiana Costi ed Ella Smith Ygfeldt, svedese).

Prossimo impegno per le ragazze la trasferta a Verona del 15 gennaio.