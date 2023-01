Ansaldo Energia, manovra di rilancio entro giugno, Benveduti: “Passo decisivo per cambiare scenario”

Genova. “Esprimiamo soddisfazione per le parole del sottosegretario al Mef Federico Freni che in Parlamento, rispondendo a un’interpellanza su Ansaldo Energia, gruppo genovese controllato dallo Stato tramite Cassa Depositi e Prestiti (che ne detiene l’88% delle azioni), ha ribadito la volontà di chiudere la manovra finanziaria di rafforzamento patrimoniale e di riconversione del business entro il primo semestre dell’anno. Un’ottima notizia che conferma l’attenzione del governo a uno dei principali produttori mondiali di impianti per la generazione di energia elettrica da gas che, solo a Genova, porta lavoro a casa di 2.500 famiglie”.

Lo comunica l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti.

“Ansaldo Energia, come da noi più volte ribadito, è un patrimonio industriale che dobbiamo in ogni modo preservare e sviluppare con una chiara mission e opportuni mezzi. Ci auguriamo che questo sia un passo decisivo per cambiare positivamente lo scenario e inserire una realtà di così alto valore in una più ampia e strategica politica industriale che porti a importanti investimenti sul medio-lungo termine” conclude Benveduti.

