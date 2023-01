Ancora al Gaslini i fratellini feriti dal petardo: dito amputato e un occhio a rischio per il maggiore

Genova. Sono ancora ricoverati al Gaslini di Genova i due fratellini di Sestri Ponente rimasti feriti dall’esplosione di un grosso petardo nel pomeriggio del 1 gennaio. I due ragazzini, di 13 e 12 anni, stavano giocando con alcuni fuochi d’artificio quando hanno provato a fare esplodere un grosso raudo: uno dei due, il maggiore, è rimasto gravemente ferito ad un occhio e ad una mano, mentre il fratellino ad una spalla.

Dopo tre giorni il più piccolo è clinicamente in via di dimissione, mentre suo fratello ha riportato una lesione gravissima all’occhio destro e una grossa ferita alla mano sinistra che ha obbligato alla sub amputazione della ‘falange distale del primo dito’.

L’episodio ha fatto seguito ad un capodanno dove l’ordinanza anti botti è stata ampiamente disattesa, senza però registrare altri incidenti. Per i fatti di Sestri Ponente sono in corso accertamenti per capire dove i due fratellini abbiamo trovato il grosso petardo.