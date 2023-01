Amt, doppia verifica intensiva in città: multati oltre 200 passeggeri in 24 ore

Genova. Doppia verifica intensiva questa settimana a Genova. Ieri pomeriggio, tra le 14 e le 17.30, una squadra di 20 Verificatori di Titoli di Viaggio ha controllato i passeggeri alla fermata e a bordo bus a largo Zecca. I controlli hanno riguardato le linee urbane 18, 20, 34, 35, 39 e 40.

Nel corso della verifica i VTV hanno controllato 2.560 passeggeri, rilevando 153 situazioni irregolari: 34 persone sanzionate hanno regolarizzato immediatamente la loro posizione pagando al verificatore l’oblazione di 41,50 euro. Il tasso di evasione riscontrato è stato del 6%.

Martedì 10 gennaio si è svolta un’altra verifica intensiva, questa volta in corso Buenos Aires: 7 VTV, tra le 14.30 e le 17.30, hanno controllato le linee urbane 15, 20, 36, 43, 44 e 47.

Al termine di queste tre ore di verifiche si contano 1.500 titoli di viaggio controllati e 53 passeggeri sanzionati: in 16 hanno regolarizzato la loro posizione pagando subito al verificatore i 41,50 euro di oblazione. In questo caso è emerso un tasso di evasione pari al 3,5%, dato confortante per AMT e che aggiunge valore alle sue azioni di verifica.

Entrambe le attività confermano ancora una volta la volontà di AMT di tutelare coloro che utilizzano correttamente il servizio di trasporto pubblico. Le verifiche intensive, nell’ambito del nuovo Piano di verifica e controllo di AMT, proseguono con regolarità, sempre affiancate dai controlli ordinari che ogni giorno impiegano circa 70 verificatori su tutta l’area metropolitana di Genova.