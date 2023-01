Aggiornamento ore 14.05 – Dopo l’intervento dei vigili del fuoco, via Casaregis è stata riaperta al traffico.

Genova. Via Casaregis è stata chiusa al transito all’altezza di via Pisacane a causa di ramo caduto sulla carreggiata a causa del forte vento. Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco che stanno operando per ridurre le parti di albero cadute e mettere in sicurezza l’area.

Forti raffiche di burrasca, come da previsioni dei centri meteo Arpal e Limet, stanno interessando diversi quartieri di Genova.

In mattinata un albero è caduto anche su via Di Pino, sulle alture di Molassana e altri rami caduti o pericolanti hanno provocato disagi in diverse zone della città. Criticità sono state segnalate anche in piazzale Parenzo.