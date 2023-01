Al via le “nomination” di Stelle nello Sport: il 2 marzo si apriranno le votazioni

Genova. Parte ufficialmente il conto alla rovescia di Stelle nello Sport verso le votazioni per eleggere gli sportivi liguri e le società dell’anno. E’ tempo di “primarie”. Un mese di lavoro per il Team del progetto che giunge alla 24° edizione e che, come per tradizione, verificherà tutti gli eventi e i risultati degli sportivi liguri nell’ultimo anno per preparare gli elenchi di sportivi e società che verranno poi votati dagli appassionati della Liguria (e non solo).

Giovedì 2 marzo 2023 si apriranno ufficialmente le votazioni per l’elezione degli Atleti e delle Società dell’Anno. Otto settimane di sfide. Si voterà fino a martedì 2 maggio, una volta alla settimana.

Un mese per censire, insomma, nuovi talenti che possano diventare future “Stelle”. Preziosa sarà come sempre la partecipazione del mondo sportivo: dirigenti e tecnici, ma anche gli stessi atleti, potranno verificare le liste all’indirizzo www.stellenellosport.com/votazioni/ e segnalare eventuali atleti o società da aggiungere alla mail info@stellenellosport.com.

Per conoscere le categorie di voto e le relative date è possibile cliccare sul seguente link www.stellenellosport.com/2023/01/30/nomination/ e avere così maggiori informazioni e partecipare al processo di selezione di sportivi e società che potranno concorrere alla conquista degli Oscar dello Sport ligure nel 2023.

I primi 3 atleti di ogni categoria e le prime 3 società sportive saranno incoronati in occasione del 24° Galà delle Stelle nello Sport che si svolgerà giovedì 18 maggio prossimo ai Magazzini del Cotone del Porto Antico in occasione della Festa dello Sport.