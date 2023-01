Aggredita mentre va a scuola, 16enne prende a pugni l’aggressore e lo mette in fuga

Genova. Sono le 6.30 del mattino, una studentessa di 16 anni esce di casa per andare a scuola e percorre, come sempre, la stessa scorciatoia. Una scalinata poco illuminata, anzi, buia, a quell’ora del giorno. Un uomo la sorprende alle spalle afferrandola, forse per strapparle una collanina, forse con altri intenti, le mette una mano sulla bocca per non farla urlare. Ma la ragazzina non si arrende. Riesce a divincolarsi e a sferrare un pugno in faccia al suo aggressore, che scappa.

Questo episodio è successo lunedì mattina a Pegli, nel ponente genovese, lungo una scalinata che da via Boito porta verso viale Modugno e quindi alla stazione ferroviaria.

L’aggressione è stata denunciata ai carabinieri che hanno avviato le loro indagini. Sul luogo dell’aggressione non ci sono telecamere di videosorveglianza ma l’auspicio è che altri occhi elettronici abbiano individuato l’ignoto.

La ragazza, che ha avvertito subito i genitori, ha detto di non ricordare nulla se non che l’aggressore sembrava una persona di mezza età ed era vestita di nero o scuro. “Sono stato informato del fatto che recentemente, nello stesso luogo, la stessa esperienza è capitata al figlio di un amico”, ha raccontato il padre della 16enne.

La vicenda è rimbalzata in poche ore sulle bocche di tutti, a Pegli. La cittadinanza è preoccupata per quanto accaduto in un quartiere solitamente piuttosto tranquillo. In molti hanno sottolineato il problema della scarsa illuminazione in quella via – ma il tratto sarebbe privato – e l’assenza di telecamere.

Il padre della 16enne, attraverso i social, ha lanciato un appello: “Mia figlia ha carattere e coraggio. Ha fatto tantissimo sport ed è allenata, è riuscita a difendersi e scappare. Non voglio pensare cosa sarebbe potuto succedere se fosse riuscito a bloccarla e metterla in un angolo. Era già in programma, ma tra pochi giorni comincerà un corso di autodifesa. Non voglio e non mi interessa sponsorizzare nessuno ma leggendo di continui casi di ragazze malmenate, violentate o, peggio, uccise, fate in modo che anche le vostre figlie, nipoti, mogli, possano essere in grado di difendersi in momenti difficili. Un po’ di prontezza di riflessi ed educazione può cambiare la giornata”.

In queste stesse ore, intanto, i carabinieri di Genova hanno denunciato un ragazzo di 20 anni per violenza sessuale. Il giovane è stato accusato da una ragazza di 18 anni. La ragazza ha raccontato di essere venuta dal Sud Italia per incontrare il ragazzo. I due si sono visti in albergo dove sarebbe avvenuta la violenza. A chiamare i carabinieri è stata una amica a cui la giovane ha raccontato dell’aggressione.

La squadra mobile invece indaga su due presunte violenze sessuali subite da due ragazze di 20 anni: una sarebbe avvenuta ai giardini Baltimora e l’altra dentro una discoteca vicino al Terminal Traghetti.