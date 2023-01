Adunata nazionale degli Alpini, Genova si candida a ospitarla nel 2025

Genova si candida a ospitare l’adunata nazionale degli Alpini nel 2025. La proposta è contenuta in un ordine del giorno in Consiglio regionale, presentato dal leghista Alessio Piana e firmato da tutti i gruppi, approvato oggi all’unanimità al termine della seduta.

Il documento impegna il presidente Toti e la sua giunta a “intraprendere ogni iniziativa affinché Genova possa essere scelta come sede per l’adunata nazionale dell’Associazione nazionale Alpini 2025”. Un analogo ordine del giorno della Lega era stato approvato all’unanimità dal consiglio regionale nel 2019 per l’anno 2021. La richiesta arriva ora dalla sezione genovese delle penne nere e anche il Comune ha manifestato disponibilità a sostenere l’iniziativa.

L’ultima volta che Genova ha ospitato la tradizionale adunata nazionale degli Alpini, di solito nel mese di maggio, è stata nel 2001, più di vent’anni fa. Nel 2020 e nel 2021 la manifestazione è stata sospesa a causa del Covid. Nel 2022 l’edizione di Rimini che ha scatenato polemiche per le denunce di offese e molestie a sfondo sessuale raccolte dall’associazione Non una di meno. Quest’anno l’appuntamento sarà a Udine, nel 2024 a Vicenza.

“Ricordo le tradizioni che legano la Liguria al corpo degli Alpini e l’importante contributo degli Alpini liguri alla nazione, sia durante i conflitti sia in tempi di pace – commenta Piana -. Inoltre, le edizioni genovesi dell’Adunata nazionale negli anni 1931, 1952, 1963, 1980 e 2001 si svolsero con successo. La nuova richiesta è volta a dare nuovamente fiducia a Genova e alla Liguria, colpite dalla tragedia del ponte Morandi e poi dall’emergenza coronavirus e dalla crisi. Sono convinto che l’adunata nazionale degli Alpini potrà contribuire a donare momenti di serenità ai genovesi e ai liguri”.