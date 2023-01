Addio Luca Vialli, Genova ricorda il suo campione: i tifosi portano fiori e sciarpe sotto la Sud

Genova. La pioggia non ha scoraggiato i tifosi sampdoriani, che oggi, da questa mattina, hanno dato vita ad un lungo e ininterrotto omaggio a Gianluca Vialli, portando a decine fiori e sciarpe blucerhiate sotto quella gradinata Sud che il bomber ha infiammato a suon di gol e trofei.

“Grazie Luca, per sempre uno di noi“, si legge su un biglietto lasciato insieme ad una ghirlanda, “Grazie per tutto quello che hai fatto per Sampdoria e per i Sampdoriani”, si legge su un altro foglio. E poi “Riposa in pace grande uomo” e tanti, tantissimi “Sarai sempre nei nostri cuori“. Questi solo alcuni dei messaggi appesi alle recinzioni dello stadio, messaggi che testimoniano ancora una volta il legame indissolubile della città con il campione scomparso.

Un legame unico, conquistato sul campo: nelle sue otto stagioni con la Sampdoria, Vialli ha conquistato tre Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, lo Scudetto e una Supercoppa. Trofei testimoni di una stagione irripetibile per il calcio genovese, mai così in alto come in quegli incredibili anni.

Proprio dove si trova il murales dedicato al campione mentre alza la Coppa delle Coppe conquistata il 9 maggio 1990 a Goteborg contro l’Anderlecht grazie alla sua doppietta nei tempi supplementari, i tifosi hanno deposto i loro omaggi. Domani si annuncia una atmosfera speciale al Ferraris con la Samp che affronterà il Napoli e da parte della tifoseria doriana sarà l’occasione per ricordare il campione scomparso.