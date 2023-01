Addio green pass per le visite in ospedale, ma c’è chi lo chiede ancora “in casi particolari”

Genova. Dal 1° gennaio visitatori e accompagnatori possono entrare negli ospedali e in tutte le strutture sanitarie e assistenziali senza green pass: a prevederlo è il cosiddetto decreto Rave del governo Meloni, da pochi giorni convertito in legge. Ma non sempre funziona così. Negli ultimi giorni in Italia non sono mancate le segnalazioni di cittadini respinti dal personale dei reparti perché sprovvisti del certificato che attesta la vaccinazione o la negatività al Covid, ormai un lontano ricordo in tutte le altre situazioni della quotidianità.

A denunciare un caso in Liguria è Fabio Montorro, coordinatore regionale di Italexit, che riporta la segnalazione di un 43enne di Genova al quale sarebbe stato impedito l’accesso a una parente ricoverata nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Martino, lo scorso 2 gennaio. E allega la foto di un cartello affisso all’entrata che spiega le modalità di accesso e specifica che “non sono ammessi visitatori non vaccinati o vaccinati con una sola dose”.

Secondo Montorro si tratta di “un grave abuso che non può passare inosservato. La domanda che mi pongo principalmente è una: l’ospedale San Martino si trova su territorio nazionale o dove si trova vi sono in vigore leggi differenti? Perché se così non fosse e sappiamo bene non esserlo, il modus operandi è completamente ingiustificato ed illegale. Verificheremo se è l’unico reparto a impedire l’accesso agli utenti in base ad un loro criterio personale, se così non fosse interrogheremo gli organi competenti, se necessario anche in sedi legali”.

La direzione sanitaria del San Martino, però, conferma il provvedimento e spiega che si tratta di una decisione “autonoma, a discrezione dei singoli primari”. Infatti, “per casi particolari e straordinari, resta la possibilità di temporanei blocchi negli accessi, a prescindere dal green pass“. Nel caso specifico, quello di ostetricia e ginecologia, “l’iperafflusso durante questo periodo festivo nei reparti dedicati alle nuove nascite ha indotto la direzione a mantenere maggiore rigidità negli accessi, a tutela di madri e neonati, e fino all’Epifania sarà così“. In linea generale, il 1° gennaio “è stata aggiornata la comunicazione ai reparti di non richiedere più il green pass come da programmi prefestivi”.

In generale l’ultimo decreto legge in materia ha abrogato le disposizioni introdotte nel 2021 che obbligavano a esibire il green pass per entrare in visita negli ospedali, nelle Rsa e negli hospice. Cancellata anche la prescrizione in vigore per le sale d’attesa dei pronto soccorso. L’alleggerimento della stretta sul Covid riguarda il personale sanitario: confermato il reintegro anticipato dei lavoratori sospesi. Mentre sono state sospese fino al 30 giugno 2023 le multe da 100 euro agli over 50 che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale.