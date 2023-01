Genova. Addio ad Aldo Parodi, storico titolare dell’omonimo salumificio di Sant’Olcese.

A darne notizia la sindaca Sara Dante attraverso la pagine del gruppo consiliare del centrosinistra: “Ci ha lasciato oggi Federico Parodi, il nostro Aldo – si legge nel ricordo di Sant’Olcese Informa – Tutto il nostro Gruppo si unisce al cordoglio dei familiari e degli amici in questo momento di dolore. Aldo rappresenta una delle figure più importanti del nostro territorio. Lo storico salumificio Parodi di Sant’Olcese, portato avanti in maniera impeccabile per tutta una vita da Aldo e dalla sua famiglia, è infatti tuttora uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio”.

“Vogliamo però ricordarlo oggi soprattutto la sua onestà, la sua umanità, l’amicizia con cui ci accoglieva ad ogni incontro e l’amore che aveva per Sant’Olcese. Grazie Aldo, tutta la comunità santolcesina ti porterà sempre nel cuore”.

Commosso anche il commento dell’ex sindaco e oggi consigliere regionale Armando Sanna: “Aldo è stato una delle figure storiche del mondo imprenditoriale santolcesino e non solo. Con Lui se ne va un pezzo della storia di Sant’Olcese”.

Saggezza, umanità, umiltà e affetto sono i termini in cui in questi minuti tanti concittadini di Sant’Olcese lo stanno ricordando.