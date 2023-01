Addio a Salvatore Giuffrida, il cordoglio di istituzioni, politica e sindacati

Genova. A poche ora dalla notizia della prematura scomparsa del direttore generale del Policlinico San Martino di Genova Salvatore Giuffrida, la comunità genovese e ligure si stringe attorno ai famigliari e ai colleghi. E i sono tanti i messaggi di cordoglio che in questi minuti sono diramati dal mondo delle istituzioni.

“Non ci lascia solo un grande professionista, un uomo coraggioso e visionario, ma soprattutto un amico col quale ho condiviso dentro e fuori il mondo sanitario tante progettualità, idee, strategie”. Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola dopo l’improvvisa scomparsa del Direttore generale del Policlinico San Martino Salvatore Giuffrida. “Era un uomo determinato e serio – ricorda Gratarola – ma sempre sorridente che sdrammatizzava anche i momenti difficili. Alla moglie e al figlio va un forte abbraccio per l’immensa perdita che lascia un vuoto nella sanità ligure e nella comunità del Policlinico San Martino”.

Alisa, insieme con la Direzione strategica e tutta l’azienda, esprime profondo cordoglio per la morte improvvisa di Salvatore Giuffrida, direttore generale dell’Ospedale Policlinico San Martino. “Profondamente addolorati per quanto accaduto esprimiamo un sincero cordoglio, insieme a un sentito abbraccio alla famiglia di Salvatore – afferma Filippo Andaldi, Direttore generale di Alisa – ci lascia un uomo capace e determinato, con un forte spirito di squadra che in questi due anni ha guidato con grande professionalità e dedizione il Policlinico, sempre a supporto della Sanità ligure”.

Così il capogruppo del Patito Democratico Articolo Uno in Regione Liguria, Luca Garibaldi, commenta la notizia “Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico in Regione Liguria esprime il più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del direttore generale dell’ospedale San Martino Salvatore Giuffrida. La Liguria perde un professionista competente e attento, dalla grande disponibilità e umanità, un interlocutore leale e presente. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze e profonda vicinanza a tutto il mondo della Sanità ligure e alla comunità dell’ospedale San Martino”.

“Siamo profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsa di Salvatore Giuffrida. La notizia arrivata questa mattina ci ha lasciati sgomenti. Ci stringiamo intorno a tutti i suoi cari e alla grande famiglia del Policlinico San Martino. Genova e la Liguria perdono uno stimato professionista”. Lo dichiarano il capogruppo del M5S Fabio Tosi con il collega Paolo Ugolini.

Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria “Il cordoglio della Uil per la scomparsa di un interlocutore leale. Apprendiamo con sconcerto della scomparsa improvvisa del direttore generale dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova Salvatore Giuffrida. La sanità della Liguria perde un professionista, un interlocutore leale e una risorsa indispensabile per il comparto. La Uil Liguria è accanto alla famiglia, ai colleghi di lavoro, a tutto il personale del San Martino e alle istituzioni in questo momento di dolore e smarrimento”.

“Siamo addolorati per la scomparsa improvvisa del Direttore Generale dell’Ospedale San Martino di Genova Salvatore Giuffrida – spiegano in una nota Cisl Liguria e Cisl Funzione Pubblica Liguria – Siamo vicini alla famiglia e a tutti i colleghi di lavoro del San Martino che ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali nel corso di questi anni. La nostra Regione perde un punto di riferimento importante per la sanità ligure, una persona leale e corretta che ha dimostrato professionalità e passione durante il suo impegno per il comparto”.