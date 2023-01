Accorpamento centrali 118, i sindaci chiedono una deroga per evitare la chiusura di Lavagna

Chiavari. Si è riunita questa mattina a Palazzo Bianco la conferenza dei sindaci dell’Asl4.

“Gli amministratori hanno espresso la preoccupazione dei territori per il piano di accorpamento delle centrali del 118 e la possibile chiusura della sede di Lavagna – spiega Federico Messuti, presidente della conferenza dei sindaci dell’Asl4 – A fronte di ciò, trasmetteremo il verbale della seduta all’assessore regionale Gratarola e gli chiederemo di confrontarci per discutere la possibilità di ottenere un’eventuale deroga”.

“Sulle specifiche problematiche sollevate sul servizio del 118 ci è stata fornita una risposta tecnica dal direttore generale dell’Asl4 Paolo Petralia – prosegue Messuti -. Porteremo all’attenzione dell’assessore regionale anche altri temi affrontati durante l’assemblea di oggi. Dalla necessità di ottenere più posti convenzionati nelle strutture residenziali, visto l’incremento delle richieste, al potenziamento dell’assistenza domiciliare per aiutare le famiglie con minori o anziani che hanno bisogno di continuo sostegno”.

“Ma anche più investimenti per i poliambulatori presenti nell’entroterra, presidi essenziali per evitare di intasare il pronto soccorso, e la riduzione dei tempi di attesa per la Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza. Insieme a Petralia incontreremo i medici di Medicina Generale, anello fondamentale della catena di assistenza sanitaria, e lavoreremo per rafforzare i rapporti tra distretti sociosanitari e Asl4”, conclude.