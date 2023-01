Accoglienza migranti, definita la convenzione tra Comune di Genova e prefettura per posti extra

Genova. E’ stata pubblicata oggi sull’albo pretorio del Comune di Genova una determina della direzione di protezione civile in merito a una convenzione tra l’amministrazione locale e la prefettura per la gestione dell’accoglienza migranti in una fase emergenziale di incremento degli arrivi.

La convenzione fatta scattare il 29 dicembre scorso e teoricamente già scaduta (il 9 gennaio) era relativa alla messa a disposizione da parte del Comune di una struttura da 30 posti all’interno del complesso del Don Orione al Boschetto, nella zona di Campi. L’amministrazione mette a disposizione anche i soggetti deputati al controllo, la possibilità di uno screening sanitario, la pulizia e il trasporto.

Da parte sua il Viminale, attraverso la prefettura, rimborserà le spese per le esigenze quotidiane degli ospiti, i 31 euro pro capite al giorno, schede telefoniche e i 151 euro per il kit d’ingresso.

Nelle settimane passate, infatti, sono arrivati a Genova 20 migranti sbarcati a Catania dalle navi delle ong. Altri 20 migranti sono stati ospitati in altre strutture distribuite su tutta la Liguria.

La convenzione potrebbe essere prorogata e replicata per altre situazioni simili, in qualsiasi caso permanga l’esigenza di assicurare soccorso e assistenza ai migranti presenti nella struttura in attesa dell’attivazione dei Cas ordinari.