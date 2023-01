A10, da Varazze a Pra’ fino a cinque chilometri di coda verso Genova per cantieri

Genova. Un cantiere Aspi che rende necessario uno scambio di carreggiata sulla autostrada A10 Genova Ventimiglia sta provocando code fino a 5 chilometri in direzione del capoluogo ligure.

Le code sono segnalate dal chilometro 26 da Varazze e al bivio A10/A26, all’altezza di Voltri. Sempre per lavori segnalate code per un chilometro anche sulla A26 tra il bivio con la A10 e Masone in direzione nord.

Il cantiere è quello sulla galleria Castello e, scattato il 9 gennaio, è in programma fino al 3 marzo. Al termine dei lavori sarà garantito nuovamente lo scorrimento del traffico in sicurezza su tre corsie per senso di marcia.