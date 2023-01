A Pontedecimo i funerali di Giulia Donato, la ragazza uccisa dall’ex con un colpo di pistola

Genova. Domani, martedì 10 gennaio, nella chiesa di San Giacomo Maggiore a Pontedecimo si terranno i funerali di Giulia Donato, la giovane uccisa mercoledì scorso con un colpo di pistola nella sua abitazione di via Anfossi da Andrea Incorvaia, guardia giurata di 32 anni che subito dopo si è tolto la vita con la stessa arma.

Sarà l’ultimo saluto a Giulia, 23 anni, che – come hanno scritto alcuni amici sui social – “forse potrà riabbracciare la piccola Azzurra”, la figlioletta che le era morta ad appena un mese nel 2021 dopo essere nata prematura.

Le spese del funerale saranno coperte dalla Generale Pompe Funebri, che si è attivata dopo aver saputo della raccolta fondi organizzata dagli amici della giovane per aiutare la famiglia. La decisione di sostenere i costi, spiegano dall’azienda, è anche per “dire no con forza ai femminicidi”. Si mantiene il riserbo, invece, finora, sulle esequie per Incorvaia.

Proseguono intanto le indagini sul femminicidio-suicidio di Pontedecimo. La procura di Genova, con la pm Francesca Rombolà, ha incaricato la squadra mobile della questura di analizzare, tra le altre cose, i messaggi telefonici che i due giovani si erano scambiati.

Secondo quanto già appurato, Incorvaia era in cura per depressione e assumeva dei farmaci per tenere a bada le crisi. Anche per questo serviranno i risultati degli esami tossicologici disposti dal pubblico ministero.