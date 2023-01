A Palazzo Ducale ritorna in mostra il dipinto di Rubens sequestrato dai carabinieri

Genova. “Grazie alla collaborazione e alla disponibilità della Procura di Genova e dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio culturale, il quadro Cristo risorto appare alla madre di Rubens e bottega, sequestrato nei giorni scorsi, a seguito degli esiti di una indagine riguardante le vicende proprietarie dell’opera e non la sua autenticità, torna ad essere parte del percorso espositivo della mostra Rubens a Genova in corso al Palazzo Ducale di Genova” comunica lo stesso Palazzo Ducale in una nota diffusa.

E prosegue: “Per rispettare le disposizioni conseguenti al sequestro è stata ideata una modalità molto particolare di visione e fruizione dell’opera: un quadro nel quadro che permetterà di godere dell’opera ancora per un mese, fino alla chiusura della esposizione”.

“Si tratta di un’operazione eccezionale – dice Serena Bertolucci, direttore di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura – che consente di condividere ancora per qualche tempo un dipinto che, dal punto di vista storico-artistico, ha una storia davvero interessante da raccontare. È anche una bella giornata di collaborazione, di rete e di grande soddisfazione per la nostra Fondazione che ha visto accolta dalle autorità una proposta innovativa e coraggiosa”.

“Sono profondamente grato alla magistratura e ai Carabinieri per averci accordato la possibilità di esporre nuovamente il dipinto consentendoci di continuare a svolgere la nostra attività di divulgazione e di accessibilità del patrimonio storico-artistico – afferma Giuseppe Costa, presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura – Un’opportunità importante per i genovesi ma anche per i moltissimi turisti italiani e stranieri che hanno scelto la Genova e la Liguria per queste vacanze”.

“Questa restituzione al pubblico – sottolinea Anna Orlando, curatrice della mostra insieme a Nils Büttner – è come se fosse il ritorno di un altro grande ritorno: uno degli obiettivi della mostra era far rientrare a casa il maggior numero possibile di opere di Rubens dipinte per i genovesi o conservate per secoli nei suoi palazzi. Siamo felici che le nostre ricerche e il nostro studio possano ancora una volta essere al servizio della città e di tutti i visitatori”.

TOTI: “GIUSTO CONCILIARE ESIGENZE GIUSTIZIA E TUTELA SVOLGIMENTO EVENTI CULTURALI. 30.000 EURO PER IL RESTAURO DELLA ‘CIRCONCISIONE DI GESÙ'”

“Siamo molto soddisfatti per il ritorno alla mostra di Rubens, allestita a Palazzo Ducale, del ‘Cristo risorto appare alla madre’. La decisione, frutto dell’ottima collaborazione tra Procura di Genova, Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e Direzione della Fondazione Palazzo Ducale, consentirà ai numerosi visitatori della mostra di ammirare, in tutta la sua bellezza, una tela di grande interesse studiata dai massimi esperti di Rubens che, nei secoli passati, si trovava proprio in un palazzo genovese e la mostra lo riporta in città, come fa con altri capolavori che Rubens ha dipinto per i genovesi nel suo soggiorno italiano” afferma il presidente e assessore alla Cultura di Regione Liguria, Giovanni Toti.

E prosegue: “È la prima volta che un quadro posto sotto sequestro dalla magistratura viene restituito alla pubblica fruizione: una notizia bella e importante che dimostra come, anche in Italia, si possa conciliare il regolare corso della giustizia con la tutela di un grande evento culturale e di chi paga un biglietto per potervi assistere. Attendiamo infine che si faccia piena luce e chiarezza sulla vicenda, confidando come sempre nell’operato dei giudici”.

“La collezione di opere di Rubens in mostra al Ducale sta riscuotendo un enorme successo di pubblico, con decine di migliaia di turisti stregati dal talento del grande protagonista del Barocco europeo che inventa a Genova, tanto da rendere necessaria la proroga dell’esposizione fino al 5 febbraio. Ma il nostro impegno per Rubens va ancora oltre. Infatti, tra gli oltre 80 milioni di euro stanziati nel 2022 per la cultura tra Fondo Strategico Regionale e risorse del PNRR, Regione Liguria finanzierà con 30.000 euro il restauro della ‘Circoncisione di Gesù’, realizzata da Rubens nel 1605 per l’altare maggiore della Chiesa del Gesù in piazza Matteotti a Genova” continua ancora Toti.

“L’ennesima, concreta testimonianza del nostro impegno per la valorizzazione del patrimonio culturale di tutto il territorio regionale che, nei prossimi anni, vedrà la messa a terra di un piano di interventi e di un quantitativo di risorse che non si erano mai visti e che ci aiuteranno a costruire un’offerta culturale sempre più sostenibile, diffusa e accessibile a tutti”, conclude Toti.