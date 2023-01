A Genova aumentano i reati informatici, quelli commessi dai minori e gli infortuni sul lavoro. Vidali: “Ponte Morandi ferita ancora aperta”

Genova. Cresce nel distretto della Corte d’appello di Genova il lavoro della procura minorile motivato, “nel penale, da un incremento di fenomeni di devianza minorile anche gravi (sono invero anche aumentate le richieste di misure cautelari del +55% rispetto al precedente anno giudiziario) e, nel civile, dalla gestione di un flusso di arrivi di minori stranieri non accompagnati (anche ucraini) finora senza precedenti e tale da determinare un aumento dei ricorsi a tutela del +383% rispetto al 2021.”

Lo ha spiegato questa mattina il procuratore generale Roberto Aniello nella relazione di apertura dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. In aumento anche gli infortuni sul lavoro, anche a causa delle agevolazioni introdotte dai vari bonus “per il completamento di lavori edili spesso svolti nella totale inosservanza della normativa di settore”.

Aniello ha spiegato come continuano anche ad essere in crescita i reati informatici.

Il procuratore ha ricordato i maxi processi che si sono aperti e si stanno aprendo a Genova a partire dal crollo del ponte Morandi e dal cosiddetto processo bis che tra poco entrerà nella fase dell’udienza preliminare

Anche il presidente del tribunale di Genova Elisabetta Vidali, che ancora una volta ha lanciato l’allarme sulle carenze di giudici e di personale amministrativo ha ricordato l’importanze del processo per il crollo del ponte che è costato la vita a 43 persone: “Non v’è dubbio che l’accadimento del crollo del ponte il 14 agosto 2018 rappresenti una ferita ancora aperta nel cuore di tutti i genovesi e nel Paese stesso, ferita che scuote le coscienze di tutti” ha detto la presidente.

Certamente d’altro canto “tre magistrati che in precedenza svolgevano in prevalenza funzioni monocratiche sono stati destinati in via esclusiva a celebrare detto procedimento, il che determina una permanente “sottrazione” di tre unità al lavoro ordinario della sezione”.

La situazione del Tribunale, già drammatica, “si complicherà ulteriormente all’arrivo, nella prossima primavera, di altri due maxiprocessi collegiali (cd. Ponte bis e “fallimento Qui Group”, che di nuovo necessiteranno di altri due collegi quasi esclusivamente dedicati, tenuto conto del fatto che il secondo vede migliaia di parti civili costituite)” ha ricordato Vidali.

“Attualmente, a seguito dei recenti trasferimenti, sono ben 9 i magistrati che mancano nel settore del dibattimento penale, ma presto diverranno 12, per il prossimo inizio appunto dell’altro maxiprocesso, mentre l’arrivo previsto dei 5 giudici deliberato dal Consiglio Superiore, cui va dato atto della particolare considerazione tenuta per l’ufficio genovese, verrà in buona parte vanificato dai trasferimenti e pensionamenti verificatisi nelle more”.

Vidali ha parlato anche di un aumento dei processi per violenza sessuale sui minori, i maltrattamenti e gli atti persecutori “Gli accertamenti dei reati inerenti alla violenza di genere e domestica – ha sottolineato Vidali – scontano la difficile solitudine comunicativa in cui sono relegate le persone offese. Le vittime acquistano coscienza di esserlo dopo un silente e per lo più solitario percorso di soggezione, talvolta lungo anche anni. Abbiamo assistito nel Paese all’incremento esponenziale dei casi più evidenti di violenza, come il femminicidio, ed a quelle più subdole e poco riconoscibili forme di sopraffazione come la sudditanza psicologica”.

“Non v’è dubbio – conclude – che il diritto penale non sia la risposta a questi fenomeni sociali poiché punisce i fatti, per definizione, già commessi, laddove invece è necessario uno strumento di prevenzione generale, capace di scongiurare il ricorso alla violenza. È necessario ampliare quindi lo spazio di riflessione sul tema a tutti gli operatori più prossimi a questo mondo dei deboli, e cioè sanitari, sociologi, psicologi, educatori, assistenti sociali ed insegnanti, per una presa di coscienza collettiva di tale emergenza ed interventi organici in tutto il tessuto sociale”.

Presente, questa mattina, anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Un’occasione importante per ringraziare la magistratura, l’avvocatura e tutti coloro che lavorano per la sicurezza e la giustizia della nostra regione e del Paese auspicando che questo sia l’anno buono per quelle riforme che possono rendere la nostra giustizia più efficace ed efficiente”.