A Genova 19mila assunzioni: dai camionisti agli elettricisti, ecco le professioni più richieste

Genova. Più di 19mila assunzioni nei primi tre mesi del 2023 a Genova, oltre 32mila in tutta la Liguria. Sono le ultime previsioni elaborate dal sistema Exclesior di Unioncamere e Anpal che analizza le entrate previste dalle aziende italiane. Tra le professioni più richieste spiccano sempre quelle legate al mondo della ristorazione, ma il personale manca anche nell’edilizia, dove risulta difficilissimo trovare figure specializzate come ad esempio gli elettricisti.

Secondo l’indagine, in Liguria sono 32.640 le entrate programmate tra gennaio e marzo. Il 19,7% delle imprese prevede almeno un’assunzione: la maggior parte è nel settore dei servizi (34,1%), seguiti da commercio (20,3%), turismo e ristorazione (19%), manifatturiero (15,8%) e costruzioni (10,8%). In provincia di Genova si stimano 19.160 assunzioni nei prossimi mesi da parte del 19% delle aziende attive. Rispetto alla regione sale la quota assorbita dai servizi (37,8%), grazie soprattutto a trasporti e logistica (9,4%), ma anche manifatturiero (16%) e costruzioni (11,2%), mentre il commercio rappresenta il 18,7% e il turismo con la ristorazione il 16,4%.

Ma quali sono le professioni più richieste dal mercato del lavoro? Concentrandoci su Genova e provincia, la parte del leone è rappresentata ancora una volta dalla ristorazione: 2.090 offerte previste tra cui 730 camerieri, 300 banconieri, 280 aiuto cuoco, 270 cuochi, 210 pizzaioli. La difficoltà di reperimento è diminuita rispetto alla stagione estiva, tanto che un’impresa su due dichiara di trovarli senza problemi. Subito dopo vengono gli addetti alle pulizie, 1.560 quelli ricercati nel capoluogo e nei dintorni.

L’edilizia si conferma un settore molto interessante per chi cerca un’occupazione. Le ditte genovesi hanno bisogno di 1.450 operai specializzati tra cui spiccano 310 elettricisti per i quali viene indicata una difficoltà di reperimento del 100%: impossibile o quasi trovarli perché sono troppo pochi. Seguono 280 muratori, 170 termoidraulici e 150 carpentieri. Grandi opportunità anche per i conduttori di mezzi di trasporto: 1.230 quelli che potrebbero essere assunti a breve, in particolare 330 camionisti, 290 autisti di bus, 260 addetti alle consegne, 250 autotrasportatori di merci. Nelle parti alte della classifica si posizionano anche i 1.190 addetti in amministrazione, segreteria e servizi generali e i 1.180 tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione commerciale (commessi, venditori e affini).

Guardando alla Liguria nel suo complesso la situazione non è molto diversa ma emerge il numero ancora più alto di figure da reperire nella ristorazione con un totale di 1.700 camerieri di sala, 750 banconieri (430 di bar, 320 di gelateria), 540 aiuto cuoco, 450 cuochi. In totale sono 2.770 le offerte previste nell’edilizia e in questo caso risaltano specialmente i muratori (1.050). In tutta la regione si cercano 2.040 addetti alle pulizie.

In termini percentuali, a Genova e provincia il 15,1% delle entrate previste riguarda turismo e ristorazione ma subito dopo si posiziona il comparto trasporti e logistica (14,1%) seguito dai servizi alle persone (13,2%). Un po’ diversa la situazione guardando alla Liguria nel suo complesso: turismo e ristorazione appaiono nettamente preponderanti (21,3%) con un ruolo più rilevante del commercio (12,8%) e dei servizi (12,4%).

A livello nazionale sono 504mila i lavoratori ricercati dalle imprese a gennaio e 1,3 milioni per il primo trimestre dell’anno, 46mila assunzioni in più rispetto a gennaio 2022 (+10,1%) e +149mila assunzioni (+12,9%) prendendo come riferimento l’intero trimestre. La domanda di lavoro prevista ad inizio d’anno si colloca sopra i livelli pre-Covid e segna un +14,0% (+62mila assunzioni) rispetto a gennaio 2019. A guidare la domanda di lavoro il manifatturiero con un incremento su base annua del 17,8% (+19mila assunzioni). Seguono turismo (+10mila unità; +21,0%), servizi operativi di supporto a imprese e persone (+7mila; +17,7%) e servizi alle persone (+7mila; +12,9%). Sale al 45,6% la difficoltà di reperimento (+7 punti percentuali rispetto a un anno fa) che si attesta al 66% per le figure dirigenziali e sfiora il 62% per gli operai specializzati.