A 44 anni dall’omicidio, martedì 24 gennaio Genova ricorda Guido Rossa

Genova. Nel 44esimo anniversario dell’omicidio per mano delle brigate rosse il 24 gennaio Genova ricorda Guido Rossa.

Come ogni anno la cerimonia principale per ricordare il sindacalista si terrà all’interno dello stabilimento Ex Ilva di Cornigliano, organizzata dalla Camera del lavoro di Genova, dalla Fiom e dalla Sms Guido Rossa.

A introdurre e moderare gli interventi a partire dalle 9.30 sarà Armando Palombo, coordinatore rsu dello stabilimento Acciaierie d’Italia. Per l’azienda è previsto il saluto del direttore delle risorse umane per l’area Nord Virginia Piccirilli. A intervenire nel corso della cerimonia saranno il governare ligure Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci, il cappellano del lavoro don Franco Molinari, l’ex responsabile siderurgia FLM Giovanni Donnini, il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri e quello della Uil Fabio Servidei. Le conclusioni sono affidate al segretario generale della Cgil Liguria Maurizio Calà.

Nel corso della manifestazione saranno consegnati i diplomi agli studenti meritevoli, figli dei lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria aggiudicatari della borsa di studio Pino Lorusso per la frequenza universitaria.

Le altre iniziative per ricordare Guido Rossa sono come ogni anno l’appuntamento ai giardini di via Fracchia alle 9 con il sindaco Marco Bucci e la deposizione della corona da parte dei Cgil, Cisl e Uil alle 12 presso il monumento di Largo XII Ottobre con l’orazione ufficiale affidata a Aurelia Buzzo Segretaria della Camera del Lavoro di Genova.