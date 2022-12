Zena Green School al via la raccolta fondi per finanziare attività a tema ambientale per gli studenti

Genova. L’associazione Cittadini Sostenibili lancia la seconda edizione di “Zena Green School“, progetto annuale di raccolta fondi per finanziare attività educative a tema ambientale rivolte ai giovani studenti genovesi.

Il progetto ha l’obiettivo di sostenere attività educative sul tema della sostenibilità, sia nelle scuole sia in altri luoghi di ritrovo di ragazze e ragazzi come campi estivi, ludoteche e centri ricreativi. La finalità, annunciano gli organizzatori, è condividere con il maggior numero possibile di ragazze e ragazzi di Genova e della Liguria materiali e attività pensati per promuovere la consapevolezza sul tema dell’ambiente, in modo semplice ed efficace, suggerendo i comportamenti migliori per vivere in modo sostenibile, sia a scuola che a casa.

L’edizione precedente nel bando, lanciata a fine 2021, aveva raccolto circa 2000 euro e permesso di finanziare interamente due progetti di orti scolastici, in favore delle scuole Tosca-Bercilli dell’IC Teglia e Garaventa-Gallo dell’IC Centro Storico, e l’ampliamento dell’orto già avviato presso la scuola Embriaco dell’IC Centro Storico. Essenziale per il raggiungimento dello scopo è stato il coinvolgimento di aziende e negozi della città, che hanno offerto sostegno all’iniziativa.

La nuova raccolta appena partita si propone invece di finanziare quattro filoni di attività associative, rivolte a scuole, centri estivi e centri di aggregazione: laboratori didattici, mostre e materiale informativo, attrezzature e strumenti, verde urbano.

La piattaforma scelta per la raccolta è Produzioni dal Basso, strumento italiano di raccolta fondi online e innovazione sociale Essenziale anche quest’anno è la ricca rete di partner locali di questa raccolta: dall’azienda di traduzioni Novilinguists che ha sostenuto l’associazione direttamente con una donazione, a realtà che hanno offerto beni e servizi come ricompense per i sostenitori, quali il Librificio del Borgo, Asini & Basilico, Jaa Nù Vegan Food, La Bottega Solidale, My Trekking, Officina Letteraria, SUQ Genova Festival e Teatro, Tazze Pazze caffetteria gourmet, The Honey Bar, TreeCycle Genova e infine Simone Morini (autore del libro per ragazzi “Il Gigante”).

“La Scuola è il luogo dove si formano generazioni presenti e future. La sostenibilità va praticata, prima ancora che predicata. Le nozioni da sole non bastano.” afferma Andrea Sbarbaro, presidente dell’associazione che ha ideato il progetto. “A che serve per esempio parlare di ambiente e plastic-free a lezione, se magari a scuola non viene praticata la raccolta differenziata o l’unica acqua disponibile per gli alunni è quella di un distributore di bottigliette usa-e-getta?”

Cittadini Sostenibili è un’associazione di promozione sociale con sede a Genova, impegnata nella promozione di comportamenti e scelte sostenibili. Sviluppa attività e campagne su temi quali l’economia circolare e il riciclo dei rifiuti, la mobilità sostenibile, la riqualificazione ambientale e urbana, la riconversione di enti e imprese, gli obiettivi dell’Agenda 2030. Nel 2020 l’associazione ha vinto una menzione speciale al bando “Premio per esperienze innovative di partnership sociali”, promosso da Celivo – Centro Ligure di Promozione del Volontariato e Confindustria Genova; oggi continua a proporre progetti e attività sul territorio genovese.