Winter park, anche il presidente Toti presente alla giornata riservata ai ragazzi disabili

Genova. Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha visitato oggi il Winter Park di piazzale Kennedy in occasione della giornata dedicata alle persone con disabilità, che possono accedere gratuitamente alle attrazioni del parco giochi.

“È una bella giornata – ha detto Toti -. Ho fatto i complimenti agli organizzatori e ai gestori di questo luna park perchè, con generosità, ogni anno si mettono a disposizione per questo evento. Un’iniziativa che è stata interrotta solo per l’emergenza covid e che oggi può tornare a svolgersi in una relativa sicurezza”.

“Il Winter Park e questa giornata in particolare sono un pezzo della tradizione genovese da ormai 17 anni: è un momento importante di divertimento ma credo – ha concluso – anche di socialità e di incontro molto importante e dev’essere d’ispirazione di tutti noi per creare occasioni di incontro e condivisione per tutte le persone che sono qui oggi”