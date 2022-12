Waterfront Levante, anche le mura di corso Aurelio Saffi si rifanno il look: pubblicato il bando di gara

Genova. Il Comune di Genova ha pubblicato un avviso di procedura negoziata per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’intervento “Waterfront di Levante – riqualificazione mura storiche e intradosso sopraelevata”. Si tratta di un intervento suddiviso in tre tranche e relativo alla sistemazione del muraglione che sostiene la “circonvallazione a mare” a partire dal tratto a ponente, davanti a via dei Pescatori.

Il bando, che scade il 22 dicembre, ha un valore base di 1,8 milioni per il tratto di ponente oltre ai 940mila euro del tratto di centro e ai 2,1 milioni del tratto più a levante che però sarà affidati solo nell’eventualità dei fondi a disposizione.

La riqualificazione del muraglione di Corso Saffi e dell’intradosso della sopraelevata – la parte al di sotto dell’impalcato – è legata al progetto di rivitalizzazione del Waterfront Levante e in particolare a quella parte del blue print di Renzo Piano che vorrebbe ricollegare la zona della Fiera a quella del porto antico, senza soluzione di continuità.

Nello stesso “capitolo” del Waterfront si parla anche della realizzazione di un viale urbano e di un parcheggio a raso sotto la strada Aldo Moro, che però non è compreso nel bando pubblicato.

Le risorse attualmente a disposizione della civica amministrazione consentono di dare copertura finanziaria solo a una parte dell’intervento, ma il bando consente di attuare immediatamente la porzione di ponente (base), riservando di procedere all’affidamento delle restanti parti (opzione 1 e 2) successivamente, al reperimento dei necessari fondi.

Il bando base da 1,8 milioni trova copertura in gran parte da risorse erogate dal ministero dei Beni culturali con il programma “Piano Stralcio Cultura e Turismo”, finanziato con Fondi FSC della programmazione 2014/2020, crono 2022/274. Altri 774mila euro sono derivate da risorse comunali attraverso l’alienazione di beni immobili.