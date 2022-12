Vittoria contro la Beinaschese: Pegli seconda in Serie B al giro di boa

Torino. Vittoria in trasferta nel recupero di Serie B e secondo posto alla fine del girone d’andata per il Basket Pegli. Le ragazze di coach Conte espugnano il campo della Beinaschese Basket e agganciano il Derthona Basket Lab in vetta. Tortonesi davanti solo per la vittoria nello scontro diretto, unica sconfitta per le pegliesi fin qui.

Una sfida la cui inerzia è stata conquistata fin dal primo quarto, concluso sul 7-21. Un gap importante che ha permesso alle pegliesi di spingere fino all’intervallo lungo, chiuso sul 20-36. Piccola flessione a cavallo degli ultimi due quarti, ma il parziale di 5-17 dell’ultima frazione chiude definitivamente la sfida.

Questo il commento di Mario Conte, coach della prima squadra femminile: “Contava vincere e prendersi i due punti per andare alla pausa natalizia sereni. Loro sono partiti meglio, ci abbiamo messo qualche azione a carburare in attacco ma dopo aver preso le misure di un campo veramente ostico, siamo riuscite subito a strappare concedendo poco anche in difesa. Una piccola flessione a cavallo tra terzo e quarto quarto, dove le abbiamo fatto rientrare fino -11 ma abbastanza bene poi a riallungare e finire in controllo. La pausa arriva al momento giusto, ci serve per ricaricare mentalmente e rimettere a posto tutti gli acciacchi fisici che abbiamo in questo momento”.

Il tabellino:

Beinaschese Basket – Basket Pegli 40-66

(Parziali: 7-21, 13-16, 15-12, 5-17)

Beinaschese Basket: Basso 12, Cambiaso 10, Caputo 8, Miele 6, Mollfulleda 2, Cenzi 2, Fontana, Bertoglio, Akhiad, Pellicanò, Iagulli ne, Pacchenini ne. All. Lavore.

Basket Pegli: Ranisavljevic 22, Bertini 10, Camarda 9, Nezaj 7, Barberis 7, Nwachukwu 4, Arecco 3, Magno 2, Aquilano 2, Policastro. All. Conte.