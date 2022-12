Via Trensasco, un milione di euro per completare la messa in sicurezza dei versanti

Genova. Dureranno ancora a lungo i disagi di viabilità e sicurezza per via Trensasco, la strada che collega l’omonimo paese del comune di Sant’Olcese con Genova, e più precisamente San Gottardo, in val Bisagno. Dopo la messa in sicurezza della sede stradale e del muraglione pericolante sopra l’ultima casa prima del confine amministrativo, infatti, l’amministrazione civica genovese sta cercando di spingere i vari privati interessati dagli smottamenti a intervenire per ridurre i disagi. Ma la situazione è tutt’altro che semplice.

La via, come è noto e come Genova24 ha raccontato più volte, presenta una viabilità attualmente regolata da senso unico alternato semaforico che permette di superare un restringimento di carreggiata dovuto ad uno smottamento a monte della strada. Uno smottamento originato da movimenti su area privata, cosa che ha fatto scattare l’ingiunzione per il ripristino da parte della pubblica amministrazione, al momento senza ancora una risposta.

Nel frattempo la questione è tornata in Consiglio comunale con l’interrogazione del consigliere Bevilacqua (Lega) che ha chiesto aggiornamenti alla giunta: per risolvere le problematiche si è ipotizzato lo stanziamento di un milione di euro. Le risorse dovranno essere reperite nel prossimo bilancio.