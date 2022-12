Veicolo in fiamme in autostrada a Sampierdarena, coda tra Genova Aeroporto e il bivio A7/A10

Genova. Intorno alle 14 i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti sul nodo autostradale genovese, nella galleria Zella, per l’incendio di un furgone. Il veicolo ha preso fuoco nel vano motore. L’autista si è prontamente messo in salvo.

I vigili del fuoco hanno fatto chiudere il transito veicolare per poter lavorare in sicurezza. La polizia stradale ha tenuto bloccato la circolazione per circa mezz’ora, tempo necessario al completo spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Si sono formate quindi code tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova in direzione Genova. Code anche per i mezzi in ingresso a Genova Ovest.