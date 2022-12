Valpolcevera, Sanna (Pd): “La giunta Toti faccia chiarezza sul futuro dell’ospedale Gallino”

Genova. “Da circa un anno, dopo l’assemblea pubblica del dicembre 2021, in cui veniva dichiarato che si attendeva all’inizio della primavera successiva una fase concorsuale utile all’assunzione di personale necessario ad aprire un punto di primo intervento all’ospedale Gallino, un’interrogazione presentata ad aprile per chiedere aggiornamenti e un presidio davanti all’ospedale con i sindaci dell’alta Valpolcevera, il presidente del Municipio e centinaia di cittadini, stiamo ancora aspettando una risposta concreta e chiara sul futuro dell’ospedale”.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna dopo circa un anno di silenzi sul Gallino.

“Il Piano Sociosanitario Regionale Ligure 2023-2025 – continua Sanna – dedica all’Ospedale Gallino una riga, che denota le intenzioni sul plesso, che vanno in contrasto a quanto dichiarato in precedenza dal direttore generale di Asl 3: si parla di ‘Struttura ad orientamento lungo-degenziale ed ambulatoriale’ ma non di primo intervento”.

“Attendiamo da quest’estate un incontro con l’assessore competente e viste le mancate risposte, circa un mese fa, prima della pubblicazione del piano socio sanitario, ho chiesto formalmente un incontro all’assessore Gratarola con i sindaci dei comuni dell’Alta Valpolcevera. Incontro che è stato negato. Viste le rigide modalità d’interlocuzione che l’assessore vuole adottare, ritengo inaccettabile negare a cinque sindaci un confronto. La giunta faccia chiarezza una volta per tutte su quali siano le reali intenzioni sull’ospedale Gallino. Basta tergiversare”, conclude Sanna.