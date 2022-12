Valle Stura, disagi per il trasporto scolastico. Rossetti (Pd) “La Regione non se ne occupa? Senza parole”

Genova. “A fronte della situazione grave in cui versa il trasporto pubblico locale della Valle Stura, che ha costretto decine di genitori a prendere e accompagnare i figli a scuola in auto per non lasciarli ore sulla strada; con cambi orari dell’ultimo minuto che non vengono neanche segnalati sul canale Telegram di Amt, con conseguenti inutili attese alle fermate, sentirsi dire dall’assessore che non è compito della Regione occuparsene, ci lascia senza parole“.

Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo la discussione in aula della sua interrogazione sul trasporto in Valle Stura.

L’assessore ai trasporti Augusto Sartori ha spiegato che la linea è di competenza di Città Metropolitana di Genova, e non della Regione Liguria, ma ha garantito il proprio interessamento, per quanto in suo potere, affinché siano superate le criticità segnalate nell’interpellanza.

“Se la Regione si fosse occupata di integrare orari e flussi tra ferro e gomma e si fosse occupata del collegamento tra Masone e Campo Liguria, vigilando su come vengono spesi i fondi del trasporto pubblico locale, gli abitanti della Valle Stura non si ritroverebbero in queste condizioni – continua Rossetti -. La Regione ha il compito di dare un servizio di trasporto pubblico locale efficiente, intervenendo, per esempio, anche attraverso il contratto di servizio stipulato con Trenitalia per creare una sinergia tra trasporto su gomma e ferro che se coniugati possono offrire un trasporto funzionale alle esigenze degli abitanti. Servizio che in Valle Stura manca“.

La replica dell’assessore Sartori

“Città metropolitana di Genova e non Regione Liguria ha competenza diretta per l’esercizio dei servizi di trasporto terrestre sulle linee di collegamento di trasporto. È quanto stabilisce l’articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 ‘Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)’, tra l’altro approvata dalla precedente amministrazione di centrosinistra. Allo stato attuale Amt sta gestendo il servizio di trasporto pubblico nella parte del bacino extraurbano di Genova che precedentemente era gestito da Atp Esercizio” afferma l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori in risposta ad un’interpellanza del consigliere Rossetti di oggi in Consiglio.

“Mi stupisco che dopo tanti anni il consigliere Rossetti non sia a conoscenza di ciò: voglio rassicurare sia lui, ma soprattutto gli utenti, che che sarà comunque cura di questa amministrazione regionale sollecitare la Città metropolitana di Genova affinché provveda a risolvere le criticità evidenziate della linea C nonché a valutare l’eventuale implementazione del canale Telegram”, prosegue l’assessore.

“Ricordo che Regione Liguria si è prontamente attivata, in occasione del crollo del Ponte Morandi, al fine di garantire i collegamenti sul territorio coinvolto nonché sull’intero bacino provinciale. Con il ripristino della normale circolazione viaria il servizio pubblico è tornato ad essere erogato in linea di massima come nel periodo precedente alla tragedia del Ponte Morandi”, conclude Sartori.