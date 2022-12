Rapallo. La rapallese Valentina Corradi, giovanissima campionessa italiana di danza latino americana, é entrata a far parte della famiglia di Striscia la Notizia e affianca il Gabibbo all‘interno del programma “Paperissima Sprint”, che va in onda ogni domenica alle 20:35 su Canale 5.

Valentina, finalista ai mondiali che si sono svolti in Cina ai giornalisti ha detto: “Sono felice che la mia passione per la danza mi abbia condotta fino a questo programma che per me e la mia famiglia, è sempre stato un appuntamento imperdibile”.

“Arrivata negli studi di Paperissima Sprint pensavo fosse un sogno. – si confessa a Levante News La voce del Tigullio Valetnina – Lavorare con Roberta e il Gabibbo è straordinario. Desidero ringraziare Antonio Ricci per avermi dato questa grande opportunità”.

(Foto: Tutte le foto sono prese dal profilo Facebook di Valentina Corradi)