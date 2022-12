Genova. Nel giorno dell’inaugurazione del parco urbano realizzato nella ex caserma Gavoglio – primo di cinque lotti interessati dalla riqualificazione del sito militare – il Comune di Genova lancia l’ipotesi di una piscina nel quartiere del Lagaccio.

“E’ una strada che stiamo cercando di percorrere – ha detto il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi a margine del taglio del nastro – perché significherebbe avere il definitivo rilancio del Lagaccio come valletta dello sport, peraltro in dialogo con il sistema dei forti”.

Il progetto è ancora in fase più che embrionale, alla fase di idea, e non esistono al momento fondi a disposizione per realizzarlo, ma si tratterebbe di una prosecuzione naturale del percorso iniziato con i lavori sui campi da hockey e da calcio a monte del ponte Don Acciai e con lo skate park ipotizzato all’interno del centro polifunzionale Amiu negli spazi del Tdn. La presenza di una piscina attirerebbe al Lagaccio utenti non solo da Lagaccio e Oregina ma anche da altri quartieri, soprattutto dal centro storico, San Teodoro e Castelletto.

Ma tornando all’oggi, i residenti della zona possono finalmente fruire del nuovo parco urbano: 16mila metri quadri di spazi pubblici e verde, aree pic nic e di sgambatura cani, campetti sportivi, panchine, strade e soprattutto un collegamento diretto – nelle ore di apertura del parco – tra via Napoli e via del Lagaccio, come a ricucire il legame tra i quartieri vicinissimi in linea d’aria ma separati da dislivello e urbanizzazione selvaggia. “Volendo un residente di via Napoli o via Vesuvio potrà andare a piedi a prendere il treno a Principe, in pochi minuti, e attraversando un parco”, fa notare Andrea Carratù, presidente del municipio Centro Est.

Inaugurato il parco nella ex caserma Gavoglio tra Lagaccio e Oregina

Esempi concreti di quello che cambierà, dopo decenni di inutilizzo e abbandono dell’area e poi di attesa. Per l’arrivo dei finanziamenti (quelli del Patto per la città, ai tempi del governo Renzi e del mandato da sindaco di Marco Doria), per la sdemanializzazione nel 2016, per l’attuazione del percorso partecipato con gli abitanti – uno dei più complessi portati avanti a Genova nella storia recente – e poi per la progettazione e riprogettazione (viste le problematiche impreviste emerse soprattutto a livello di assetto idrogeologico e bonifica) nonché la realizzazione dei lavori vera e propria durante l’amministrazione Bucci.

“Questa è una giornata storica per Genova – afferma il sindaco Marco Bucci – frutto di un lavoro impegnativo e ambizioso che restituisce a tutti i genovesi uno spazio urbano rimasto abbandonato per oltre 40 anni, ma questo è solo un primo passo, è uno di cinque lotti e noi abbiamo intenzione di finire il lavoro”.

Si perché il parco urbano si estende tra l’edificio della ex Caserma in via Del Lagaccio e la valletta del rio Cinque Santi, integrato di alcune proprietà private a monte di sette edifici demoliti. Ma restano ancora inaccessibili le aree dell’ex proiettilificio, quelle che portano fino alle pile del ponte Don Acciai e dove a dicembre sono iniziati i lavori per la realizzazione di alcuni parcheggi.

Altre novità riguardano proprio la viabilità del Lagaccio. Il Comune di Genova sta facendo partire la gara da 3 milioni per la trasformazione della rimessa ex Sati in un altro autosilos in modo da togliere molte auto parcheggiate dalle strade del Lagaccio, ed è al lavoro per trovare i fondi per l’allargamento della parte superiore della via, quella che conduce a via Napoli.

Sullo sfondo di tante novità per il quartiere, in sordina, le proteste del comitato Con i piedi per terra – contrario al progetto della funivia – che oggi, durante l’inaugurazione del parco, ha provato a esporre uno striscione.

Secondo il sindaco Bucci “Il progetto della funivia deve andare avanti, abbiamo già parlato con i comitati ma continueremo a farlo perché vogliamo eliminare i dubbi e le perplessità che è normale che ci siano, ma credo che riusciremo a conciliare tutte le esigenze in un’ottica win win“.