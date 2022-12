Uffici del giudice di pace senza riscaldamento, la Fp Cgil scrive alla Asl

Genova. La funzione pubblica Cgil ha scritto alla Asl per denunciare, ancora una volta, che negli uffici del Giudice di Pace in via Varese a Genova l’impianto di riscaldamento continua a non funzionare, così come accade d’estate per quello del condizionamento.

“Il personale − si legge in una nota − è costretto a lavorare in condizioni proibitive: oggi con 10 gradi, in estate con punte che superano i 35. Nonostante le innumerevoli richieste inviate alla dirigente dell’ufficio e all’amministrazione già dalla scorsa estate nulla è stato fatto”.

In questa condizione, fa sapere la Fp Cgil, la sicurezza sul luogo di lavoro viene meno e per questo motivo in data odierna è stata fatta segnalazione alla Asl competente.