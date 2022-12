Udc, nominato il commissario per Genova: sarà l’avvocato Maurizio Tonnarelli

Genova. Nell’ottica di rinnovamento e ricostruzione del partito, il commissario regionale Umberto Calcagno, ha proceduto alla nomina di tre cariche locali.

Il commissario cittadino per la città di Genova sarà Maurizio Tonnarelli: nato a Genova il 24/05/1963, svolge la professione di avvocato cassazionista. I vicecommissari saranno Gabriel Granziera, nato a Genova nel 1982, fisioterapista, e Daniele Bonuso, nato a Genova nel 1992, dipendente in una ditta di telecomunicazioni e già consigliere municipale per la Valpolcevera.

“Questi nuovi innesti di sicuro valore, promotori dello spirito cristiano e di centrodestra del partito, sono i primi di nuove nomine che andranno ad interessare tutto il territorio ligure – commenta l’Udc in una nota -. A Maurizio, Gabriel e Daniele vanno i nostri migliori auguri per un lavoro proficuo volto al benessere dei cittadini e dell’Udc Liguria”.