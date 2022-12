TWS4Restaurant, la app “made in Genova” che sta rivoluzionando il mondo del vino

Genova. Nel 2021 il rapporto Sifted promosso dal Financial Times inseriva Genova tra le prime città italiane per numero di startup di successo. Non stupisce, quindi, che la food tech The Winesider abbia costruito proprio nel capoluogo ligure la sede del proprio successo. Fondata nel 2015 da tre imprenditori genovesi, The Winesider si è fatta strada nel settore food & beverage grazie alla lungimiranza dei fondatori e a un approccio completamente innovativo al mondo del vino.

Perché proprio mentre la Fipe segnala che un ristoratore su tre ha deciso di limitare il numero di etichette presenti in cantina e il “caro bollette” mette in crisi la liquidità dei ristoranti, The Winesider offre una soluzione che permette di avere più etichette a disposizione, senza dover aumentare gli investimenti economici. Punto di forza iniziale dell’azienda è proprio il servizio del conto vendita, un’opzione che permette ai ristoratori di acquistare solo le bottiglie effettivamente vendute, in modo da far fronte alle spese ed evitare di stoccare bottiglie superflue. Il trend di adoption è positivo in tutta Italia, con una crescita annuale del 20% in Liguria.

Ma la vera rivoluzione per The Winesider arriva nel 2022 con la nuova versione di TWS4Restaurant, l’app che permette ai ristoratori di gestire in maniera semplice ed efficace i consumi di vino del proprio ristorante, visionare dati di vendita, monitorare marginalità e rotazione dei prodotti, selezionare tra oltre 1500 etichette quelle da inserire – anche in conto vendita – nella propria cantina digitale, oltre che personalizzare ogni aspetto della carta dei vini e formare il proprio personale di sala.

“Il piano di sviluppo della nuova app, è partito durante il lockdown, quando The Winesider ha voluto creare un prodotto di supporto per i ristoratori, in un momento particolarmente difficile per il settore”, afferma il Ceo di The Winesider, Gianni Miscioscia. “La situazione di attuale incertezza economica ha confermato la necessità di servizi accessori che possano essere di reale supporto ai ristoratori. TWS4Restaurant e i servizi di The Winesider vanno esattamente in questa direzione. Dopo il perfezionamento operato negli ultimi mesi, TWS4Restaurant verrà rilasciata ufficialmente a tutti i ristoratori partner nel 2023”.

Dopo il debutto nei ristoranti stellati di Torino, Roma e Milano, lo scorso 28 novembre TWS4Restaurant è stata presentata a 25 ristoratori genovesi selezionati, durante la quarta giornata dei The Winesider Day. Anfitrione dell’evento è stato lo chef Ivano Ricchebono, che ha accolto gli ospiti di The Winesider presso il Ristorante The Cook al Cavo.

Lancio della app, ma anche lavoro di squadra, basato sull’empatia e l’emozione, sono stati gli ingredienti principali del format di tutti i The Winesider Day. I ristoratori liguri presenti nel quarto appuntamento (tra cui Tuna, Fratelli La Bufala, Ladidà, l’Acciughetta, Life Albaro), selezionati dall’azienda, hanno storie e servizi differenti, ma si ritrovano nella necessità di gestire la cantina in modo più efficace, salvaguardando i costi.

“Il vantaggio più evidente di The Winesider è la consegna mirata dei vini che ci servono. In questo modo non occorre un ampio spazio di stoccaggio – conferma Michael Bacigalupo del ristorante Tuna -.La app è veloce, snella e intuitiva, permette di avere davvero tutto sottomano. I dati che registra sono fondamentali sia per avere una valutazione live dell’andamento delle vendite, che per redigere analisi della situazione economica, così da promuovere i vini che vanno di più e aumentare le vendite di quelli che invece non girano. Quello che mi fa dire “non torno indietro” è, oltre al fatto che posso non preoccuparmi costantemente dell’acquisto dei vini, il servizio di conto vendita. La possibilità di non dover investire del capitale e immobilizzarlo nel vino è impagabile”.

La tappa del Ristorante The Cook ha visto per l’occasione un menù disegnato sul confine tra tradizione e ricerca, studiato e realizzato dagli chef stellati Ivano Ricchebono, pluripremiato in Italia e in Europa e allievo dello chef Stefano Giorgi, dell’Hotel Atlantico di Forte dei Marmi e Italo Bassi, un inizio di carriera al fianco dello chef Igles Corelli, poi l’Enoteca Pinchiorri, e i suoi ristoranti ConFusion a Verona e a Porto Cervo, quest’ultimo prima e unica stella Michelin della Costa Smeralda. Ad accompagnare ogni portata di questo menù d’eccellenza a quattro mani, i vini selezionati da Carlo Massaglia, Responsabile catalogo The Winesider: Franciacorta Satèn (Biondelli), Fluente Insolia (Quattrocieli), Rosato (Fabbrica), Beccaia (I Tirreni), Cinque Terre Sciacchetrà Anfora (Azienda Agricola Possa).

Il tour di eventi The Winesider Day è stato introdotto da Giacomo Miscioscia, Co-Founder e Direttore Commerciale della società e ha previsto per ogni giornata uno show cooking per presentare il menù stellato del giorno e le bottiglie in abbinamento.

In occasione degli eventi, The Winesider, in collaborazione con Allcolibrì, ha donato 100 kit di generi alimentari ad anziani in difficoltà in Ucraina, un altro tassello che concorre al raggiungimento della mission aziendale: contribuire a rendere il mondo un posto migliore.