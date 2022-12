Tutto pronto per la “Mini Partita del Cuore”: solidarietà, sport, musica e spettacolo

Genova. Torna a scendere in campo la solidarietà con la “Mini Partita del Cuore” il cui ricavato sarà destinato all’ hospice “Il Guscio dei bimbi” dell’ospedale pediatrico Gaslini. Un’idea nata dalla buona volontà e dalla collaborazione tra il gruppo facebook I Love Genova e Il Guscio dei Bimbi e grazie all’aiuto di sponsor e molte persone che hanno a cuore lo scopo di questa iniziativa: raccogliere fondi destinati alla struttura che ogni giorno ospita e si adopera con l’aiuto di medici, infermieri e professionisti, per i piccoli e le loro famiglie. “Grazie anche ai numerosi iscritti di questa ormai grande famiglia social genovese si è riusciti a creare qualcosa di unico.

In questi 3 anni di vita il gruppo I Love Genova, che conta oltre 60mila iscritti, si è sempre mosso per il sociale, ottenendo ottimi risultati” spiega a Genova24 Alex Flyer che, insieme a Talita Consalvo amministra il gruppo e, con il supporto degli organizzatori Ignazio Barone & Michele Raffaelli e degli sponsor ha realizzato questo evento. “In tanti stanno dando un contributo”

continua Flyer “come ‘La Generale Pompe Funebri’ che, per realizzare questa impresa, ha fatto una grande donazione come , del resto, anche altre realtà. Tutto senza scopo di lucro”.

Quindi tutto pronto per la partita che si svolgerá al Campo Pitto di Borgoratti, sabato 17 Dicembre dalle 11. Parteciperanno moltissimi ospiti tra comici, musicisti, artisti del territorio ligure ed ex calciatori di Genoa e Sampdoria. Insomma una giornata solidale tra sport, musica e spettacolo.

Scenderanno in campo i bimbi di Genoa, Sampdoria e Borgoratti tutti uniti per un triangolare nel quale non si guarderá il colore delle magliette ma lo scopo dell’evento: i bimbi per i bimbi. Infine si giocherà una partita simbolica tra vecchie glorie del calcio.

Tra gli ex calciatori: Claudio Onofri, Enrico Nicolini, Christian Puggioni, Domenico Criscito, Goran Pandev, Giovanni Invernizzi, Sidio Corradi. Alla “Mini Partita del Cuore” anche Giulia Eleonora Musso, madrina della giornata, Erika Repetto & Roberto Rubba, presentatori, Vladimiro Zullo con “I Trilli”, Andrea Di Marco cantante & musicista, Le Tribal Delight, Tata Zaxarova, Eleonora Gelli & Marco Vassallo, I super Eroi del Gaslini “Zena Heroes”, Babbo Natale & Il Grinch, I Clown al volo ODV.

L’ingresso al campo sará libero, chi vorrá potrá fare una donazione all’entrata. L’intero ricavato sará devoluto in beneficenza al Guscio dei Bimbi tramite Associazione Maruzza Liguria. Per chi non potesse partecipare all’evento, ma volesse comunque contribuire con una donazione tramite IBAN, sarà libero di farlo tramite: Associazione Maruzza (Il Guscio Hospice Istituto Giannina Gaslini). Causale: Erogazione liberale (Partita del cuore). IBAN: IT05 D030 6909 6061 0000 0141602.