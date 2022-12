Tutto pronto per la “Baraonda di Natale”, gara di bocce organizzata dall’A.B. Chiavarese

Chiavari. Tutto pronto per il torneo di bocce “Baraonda di Natale”, organizzato dall’A.B. Chiavarese. L’evento sportivo si terrà nella sede di corso Colombo nella giornata di domani, mercoledì 28 dicembre 2022, a partire dalle ore 14:00. La gara sarà a coppie e riservata ai ragazzi/e under 12 e under 15

Per tutti e tre i turni di gioco le partite ai punti 13 max 1 ora. I ragazzi cambieranno sempre il proprio compagno/a. In base alla differenza punti di ogni partita giocata da ogni atleta, verrà assegnato un punteggio, per stilare dopo le tre partite, la classifica finale.

Questo il programma:

ore 13:45 Sorteggio in sede

ore 14:00 1^ partita

ore 15:15 2^ partita

ore 16:15 pausa merenda

ore 16:45 3^ partita

ore 18:15 premiazioni

a seguire panettone, pandoro e bibite offerti dalla Bocciofila Chiavarese per brindare tutti insieme alle festività natalizie.