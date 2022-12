Tutti i segreti degli aerei supersonici civili: la serata dell’associazione Goa Spotters

L’Associazione Goa Spotters ha concluso l’attività 2022 con una serata organizzata presso la sala CAP&S di Genova, a pochi passi dall’Aeroporto Cristoforo Colombo durante la quale i soci, oltre al tradizionale scambio di auguri, hanno potuto assistere alla presentazione di due volumi monografici sugli unici due velivoli supersonici civili della storia: il Concorde ed il Tupolev TU-144.

La serata si è aperta con la presentazione del libro “Meteore e Parabole” del socio Egidio Ferrighi, un lavoro accurato ed approfondito che elenca tutte le compagnie aeree di trasporto civile italiane dal dopoguerra ad oggi, corredato da foto, dati, aneddoti e curiosità.

La parola è poi passata a Massimo Dominelli e Nur El Gawohary, autori dei libri riguardanti il Concorde ed il TU-144 e grandissimi conoscitori del tema. Introdotti e moderati dal socio Marco De Montis, ingegnere e giornalista esperto di aviazione, gli invitati hanno svelato diversi retroscena sulla realizzazione delle due monografie, tra le più accurate in circolazione; molto gradito ed apprezzato il saluto video arrivato da Oxford, North Carolina, di Robert Rivers, unico uomo al mondo ad aver pilotato entrambi gli aeromobili in questione. Rivers è stato un tester NASA specializzato nel volo supersonico ed è inoltre stato uno degli ultimi piloti a salire sul TU-144 sul finire degli anni ’90.

All’incontro hanno amichevolmente partecipato anche gli editori Luckyplane, che hanno potuto conoscere in prima persona gli associati e prendere visione delle attività di Goa Spotters.

Conclusione, come da tradizione, con la presentazione dei calendari 2023 contenenti le foto dei soci realizzate nell’anno che sta per concludersi e proposti in tre diversi formati: due versioni del calendario da tavolo dedicate rispettivamente alle foto generiche scattate al Cristoforo Colombo ed all’esibizione della PAN, più una versione da muro con i migliori scatti del 2022.

Nata nel 2019, l’Associazione Goa Spotters riunisce un gruppo di appassionati di aviazione, che comprende anche professionisti del settore come operatori aeroportuali e controllori di volo, accomunati dalla passione per il volo, la fotografia, la tecnica degli aeromobili, la meteorologia e tutti i campi a loro connessi. L’obiettivo dell’Associazione è quello di diffondere la cultura aeronautica mediante incontri pubblici, corsi di fotografia ed altre iniziative supportate anche dall’Aeroporto di Genova, di cui i soci possiedono un ricco archivio storico messo a disposizione del sodalizio.

L’Associazione inoltre mette a disposizione degli organi di stampa la propria competenza specifica in caso di dubbi o chiarimenti prima della pubblicazione di notizie a tema aeronautico/aeroportuale.