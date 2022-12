Turismo, Sartori: “Benefici a tutto il territorio dai treni che collegano la Liguria a Germania e Austria”

Genova. “La notizia dell’istituzione, dall’11 dicembre prossimo, di una coppia di treni Euronight che collegheranno giornalmente la Liguria con Salisburgo, Vienna e Monaco, con fermate previste a Genova, Rapallo, Levanto e La Spezia è un’ottima notizia e una iniziativa importante per tutta la nostra regione: un collegamento come questo poterà benefici a tutto il territorio, da Levante a Ponente, sia per quanto riguarda la costa che l’entroterra, andando a riguardare un target storicamente molto legato alla nostra regione, in ogni periodo dell’anno”.

Così l’assessore al Turismo e ai trasporti Augusto Sartori.

“Oltre a questo – prosegue Sartori- è necessario rimarcare come la decisione del percorso, e la scelta delle stazioni dove il treno farà tappa, non è dipeso in alcun modo da Regione Liguria”.