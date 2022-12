Treno negato ai disabili, Assoutenti premia la capotreno: “Ha difeso i diritti dei più fragili”

Genova. Nel corso di Expo Consumatori 2022 Assoutenti ha consegnato oggi il premio speciale “Nuovi Eroi”, riconoscimento che ogni anno l’associazione dei consumatori assegna a cittadini ed enti che si sono distinti per il coraggio e per i gesti di altruismo verso il prossimo.

Quest’anno tra i premiati da Assoutenti figura anche Anna Schiappacasse, la capotreno che ha difeso i disabili del treno Genova-Milano lasciati a terra dagli altri passeggeri nel giorno di Pasquetta.

“Siamo felici di assegnare questo importante premio a chi ha difeso con coraggio i diritti dei più fragili dall’inciviltà e dall’insensibilità”, ha commentato il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi.

Il caso aveva suscitato grande clamore. Il treno in questione arrivava da Savona con meno carrozze del previsto a causa di un atto vandalico che aveva costretto a sostituire il convoglio. Arrivato alla stazione di Principe, i posti tenuti liberi fino a Genova in testa treno, nonostante la presenza di personale di Trenitalia e agenti della Polfer e i cartellini affissi, i giovani disabili non sono stati fatti sedere da altri viaggiatori, saliti anch’essi nel capoluogo. I giovani con disabilità sono stati quindi costretti a scendere con l’aiuto dei loro accompagnatori e hanno raggiunto Milano a bordo di un bus dedicato messo a disposizione da Trenitalia con loro personale dedicato in assistenza.