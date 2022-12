Trasporto pubblico, le proposte di Candia (Lista Sansa): biglietto unico regionale e abbonamenti agevolati

Genova. “Al di là degli annunci e delle buone intenzioni, la Regione ha bisogno di fare un cambio di passo decisivo sul tema del trasporto pubblico locale. La mobilità sostenibile è l’unica scelta possibile per migliorare la vita dei cittadini, l’impatto ambientale e la qualità degli spostamenti sul nostro territorio”. È partito da questa considerazione il lavoro della consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, sugli emendamenti al bilancio di previsione 2023 in tema di trasporto pubblico.

“Abbiamo chiesto alla giunta di introdurre il biglietto unico regionale per treni, metro, bus urbani ed extraurbani – spiega Candia -. Da sette anni viene annunciato dal centrodestra che amministra la nostra Regione ma ad oggi è ancora lontano dall’essere realizzato”.

“Inoltre abbiamo chiesto abbonamenti regionali agevolati per studenti e pendolari – aggiunge la consigliera regionale – prevedendo anche la possibilità di aumentare le corse dei bus nelle ore notturne per offrire una valida alternativa ai giovani, e meno giovani, interessati a spostarsi nelle ore serali”.

Insieme alle proposte per un trasporto pubblico locale più sostenibile, Selena Candia ha posto l’attenzione anche sul tema della trasparenza, facendo riferimento alla recente questione del contratto di servizio secretato tra Regione Liguria e Trenitalia. “Già era assurdo che questo contratto firmato nel 2018, e in vigore fino al 2032, fosse stato secretato dalla Regione nelle parti economiche – spiega Candia -. Oggi, finalmente, grazie all’incessante lavoro delle Associazioni e dei Comitati Pendolari liguri e delle sentenze del Tar, si è riusciti a desecretare tutti gli ‘omissis’ presenti nel contratto”. “Da questa operazione di trasparenza si evince perché la Regione avesse preferito non rendere pubblici questi dati – conclude la Consigliera regionale -: si tratta infatti di un contratto di servizio che prevede un aumento di tariffa maggiore rispetto al resto d’Italia e a fronte di nessun aumento di servizio, nemmeno un km in più previsto. E inoltre i nuovi treni entrati in servizio sono molto meno capienti di quelli precedenti, creando quindi anche un problema di sovraffollamento”.