Trasporto pubblico, i bus provinciali in servizio anche a Natale e Capodanno

Genova. Dopo i positivi riscontri ricevuti dai cittadini con la sperimentazione dello scorso anno, anche per questa stagione invernale AMT conferma Natale e Capodanno in bus sulla rete provinciale, analogamente a quanto previsto normalmente nell’ambito della città di Genova. In queste due giornate, come accaduto per la prima volta lo scorso anno, sarà possibile spostarsi con il trasporto pubblico sia al mattino che al pomeriggio sulle principali direttrici del territorio provinciale.

I bus provinciali saranno, infatti, in servizio nelle due giornate con un orario festivo speciale che coprirà le fasce orarie comprese tra le 8.00 e le 12.00 e le 15.30 e le 18.30. Gli orari speciali per Natale e Capodanno si possono consultare sul sito www.amt.genova.it nella sezione Servizio di Trasporto Provinciale e sulla App AMT.

Nei prossimi giorni invieremo il dettaglio del servizio previsto nel periodo festivo sulla rete urbana di Genova, compreso il dettaglio del servizio per Natale e Capodanno.