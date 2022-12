Traghetti, Moby conferma i collegamenti da Genova verso Porto Torres e Olbia

Genova. Confermati anche per quest’anno i collegamenti tra il capoluogo ligure e la Sardegna, per quanto riguarda la compagnia Moby: i traghetti in partenza da Genova raggiungeranno Porto Torres tutto l’anno, mentre durante il periodo estivo saranno riproposti i collegamenti anche con Olbia.

La linea estiva sarà operata dal 18 maggio al 22 ottobre del 2023, ma che potrebbe allungare il periodo operativo di qualche settimana, con le navi Moby Aki, Moby Wonder, Moby Otta e Moby D.

La notizia arriva a margine dell’annuncio della messa in servizio delle nuove navi Moby costruite in Cina: le due ro-pax, che saranno le prime navi di Moby a riportare sulla livrea la balena blu, che è entrata nella storia del marchio, dopo la scelta di ringiovanire la compagnia per anni con l’effige dei cartoni animati della Looney Tunes, effettueranno la linea con Livorno tutto l’anno, con quattro partenze al giorno, una diurna e una notturna, in entrambe le direzioni.