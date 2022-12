Traffico ancora in tilt a Genova: tir bloccati in porto, allagamenti e semafori saltati

Genova. Dopo il maxi ingorgo di ieri, scaturito dalla miscela esplosiva tra pioggia in città e corsa ai regali di Natale, la giornata è iniziata nuovamente all’insegna delle criticità per il traffico a Genova.

Rallentamenti si registrano nella zona del porto a causa del mancato assorbimento da parte del terminal Bettolo, problema già emerso nelle scorse settimane. L’ingorgo in entrata al varco di San Benigno provoca code sull’Elicoidale e a cascata sulla rampa a valle del casello di Genova Ovest e sul tratto terminal dell’autostrada A7.

Da ieri sera permangono allagamenti sulla rotatoria Luigi Tenco a Cornigliano, tra la strada Guido Rossa e via San Giovanni d’Acri. Al momento è presente sul posto una pattuglia della polizia locale che fa transitare auto e mezzi pesanti ma non i motocicli che rischiano di impantanarsi.

Problemi nel Levante dove nella notte sono saltati gli impianti semaforici tra via Cavallotti, via Caprera, via Orsini e piazza Sturla. Anche in questo caso i vigili sono sul posto per gestire gli incroci.

E dopo il caso di corso Carbonara, rimasto chiuso per due giorni per i lavori di riasfaltatura, si segnala olio sulla carreggiata in via Pieragostini e via Perlasca: prestare massima attenzione.