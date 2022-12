Terremoto in Amt Genova, il presidente Marco Beltrami ha rassegnato le dimissioni

Genova. Il presidente di Amt Marco Beltrami si è dimesso. La notizia, anticipata da Il Secolo XIX, è confermata da fonti dell’azienda. Nessun commento per ora dal diretto interessato che ha formalizzato la decisione nelle scorse ore dopo indiscrezioni già trapelate negli ultimi giorni.

Da quanto emerso, a far saltare il banco tra il sindaco Marco Bucci e il vertice dell’azienda di trasporto pubblico sarebbe stata la decisione di prorogare per tutto il 2023 la gratuità di metropolitana (in alcune fasce orarie) e impianti speciali. Beltrami avrebbe chiesto precise garanzie sulla copertura dei mancati ricavi generati della sperimentazione e su questo punto sarebbe maturata la decisione di lasciare la partecipata.

Ancora ieri, durante l’evento La strategia digitale della Liguria organizzato dalla Regione ai Magazzini del Cotone, Bucci aveva difeso i risultati della sperimentazione: “Su ascensori e funicolari abbiamo registrato un aumento di utenti del 54%, tutte persone che hanno usato il trasporto pubblico evitando di inquinare. La metropolitana gratis nella fascia oraria 10-16 ha portato a un incremento di utilizzo del 28%, sono risultati tangibili”.

Secondo l’assessore alla Mobilità Matteo Campora il prolungamento della misura non crea problemi di copertura economica “grazie all’incremento nel numero dei passeggeri e a nuovi fondi per la mobilità”. La stima dei costi indiretti elaborata dall’azienda per i primi quattro mesi di sperimentazione (dal 1° dicembre 2021 al 31 marzo 2022) era stata di 500-600mila euro, definiti “sopportabili”.

Ma oggi, con l’esplosione dei costi energetici, la cifra risulta più alta in un contesto di forte incertezza per tutte le aziende di trasporto pubblico. A fare i conti in tasca all’azienda erano stati i sindacati: nel 2022 si contano 14 milioni di mancati ricavi da tariffazione e 9 milioni di incremento di costi energetici. Nel 2020 erano venuti meno 24 milioni dalla bigliettazione (coperti integralmente da fondi del Governo), nel 2021 mancavano all’appello 21 milioni, ancora in buona parte da coprire.