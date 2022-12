Teatro Carlo Felice, approvato il conto previsionale 2023. Presto bandi per 26 posti di lavoro

Genova. Il consiglio di indirizzo del Teatro Carlo Felice di Genova ha approvato all’unanimità il conto economico previsionale 2023 e la programmazione artistica 2023. Ha recepito inoltre le comunicazioni del sovrintendente riguardo l’imminente emanazione dei bandi di concorso per il completamento della dotazione organica del Teatro.

Si tratta di complessivi 26 nuovi posti di lavoro di cui: 9 professori d’orchestra, 11 artisti del coro e 6 tecnici. Questi posti si aggiungono alle oltre 40 stabilizzazioni di lavoratori precari, aventi diritto, assunti dalla Fondazione tra il febbraio 2020 e il settembre 2022.

Più di recente il Teatro ha assunto altri 5 lavoratori secondo un bando di concorso riservato dalla legge Bonisoli ai lavoratori aventi diritto.

Inoltre il consiglio ha valutato il parere dell’avvocatura dello Stato su ‘somme erogate ai dipendenti come anticipazione sui futuri miglioramenti’ dando corso a quanto previsto nel parere dell’avvocatura. In questo modo i lavoratori non dovranno restituire al Teatro le somme ricevute come acconto sui futuri miglioramenti.

Infine, per quanto riguarda le risorse del fondo per incrementare la dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2022 e 2023, la Fondazione predisporrà una delibera per il loro impiego da sottoporre al commissario di governo.