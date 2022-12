Genova. Un incendio è scaturito ieri serva verso le 21 all’interno di un locale adibito a taverna in via dei Carpi, alle spalle di Molassana. A causa della strada molto stretta, che impediva ai mezzi antincendio di raggiungere l’incendio, i Vigili del fuoco hanno dovuto effettuare un lungo stendimento di manichette antincendio. Purtroppo il locale è andato completamente distrutto. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

All’arrivo dei Vigili del fuoco le fiamme erano molto alte e rischiavano di dare fuoco alla boscaglia adiacente. Le squadre hanno prontamente limitato l’incendio alla sola abitazione, che comunque è andata distrutta in quanto anche il tetto è crollato.

Sventato anche il pericolo di esplosione a causa di una bombola di GPL che è stata portata in zona sicura. In appoggio è giunta anche una autobotte per il rifornimento idrico e il carro autoprotettori per la riserva d’aria respirabile.