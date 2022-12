Tamponamenti e veicoli in avaria, code e disagi in A26 e in A12

Genova. Ancora una mattinata difficile per chi viaggia sulle autostrade del nodo di Genova, con code e rallentamenti su alcune tratte causati da incidenti e avarie dei mezzi in transito.

Sulla A26, tra Masone e Ovada, sono segnalati diversi chilometri di code a causa di un tamponamento multiplo che ha visto coinvolti un tir, un furgone e una vettura in viaggio in direzione nord. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12, ma al momento si registrano ancora 4 chilometri di coda. Autostrade per l’Italia consiglia, per chi viaggia verso Gravellona, di entrare ad Ovada.

Disagi anche in A12 dove un mezzo in avaria tra Genova Est e l’uscita di Nervi sta creando rallentamenti e code per chi viaggia in direzione di Livorno.