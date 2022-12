Taekwondo, i genovesi Monticelli e Ceccantini sono bronzo ai campionati assoluti

Torino. Grande soddisfazione per il movimento ligure del taekwondo ai recenti campionati italiani cinture nere che si sono svolti dal 2 al 4 dicembre al Palaruffini di Torino.

L’evento ha richiamato nel capoluogo piemontese i migliori atleti da tutto il territorio nazionale, impegnati alla caccia del titolo tricolore sotto gli occhi, tra gli altri, del direttore tecnico azzurro Claudio Nolano, sempre alla ricerca di nuovi talenti da aggregare al gruppo in ritiro permanente presso il Centro di Preparazione Olimpica di Roma.

Sul taccuino di Nolano saranno sicuramente finiti anche i nomi di due genovesi, Aurora Ceccantini e Moreno Monticelli, capaci entrambi di conquistare una prestigiosa medaglia di bronzo.

Ceccantini, classe 2005 in forza alla San Bartolomeo, si presentava a Torino da fuori quota non avendo ancora compiuto 18 anni. Nonostante la giovanissima età, Aurora, che già aveva brillato a livello nazionale e internazionale tra le juniores, è stata capace di vincere ben due incontri nella categoria 67 kg, arrendendosi solo di fronte a Mariia Labuzova, poi oro.

L’altra medaglia è stata conquistata da Moreno Monticelli della Marassi Taekwondo e per lui si tratta di una piacevole abitudine, essendo al terzo podio tricolore, un record per il movimento ligure del taekwondo. Monticelli, che un anno fa fu fermato in finale solo dal campione del mondo Simone Alessio, questa volta si è dovuto accontentare del bronzo, venendo sconfitto in semifinale dall’esperto atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Luciano Bonaccorso, ma confermandosi comunque tra i migliori specialisti a livello nazionale.

Per il taekwondo genovese, ora i riflettori si spostano sull’attività interregionale, è in programma il 10 e 11 dicembre a Quiliano la Junior Cup che ospiterà quasi seicento atleti di tutte le categorie di età.

Ceccantini con la medaglia conquistata ai campionati italiani