Superbonus, Ape Confedilizia: “Crediti bloccati, si rischia il caos e la chiusura delle imprese”

Genova. “Con la legge finanziaria in dirittura d’arrivo, Ape Confedilizia si aspettava che per sbloccare i crediti fermi presso gli intermediari, il cui stallo sta provocando problemi enormi in tutta Italia, potesse arrivare una forma di coinvolgimento diretto dello Stato (con l’acquisto di crediti incagliati da parte di sue partecipate), evidentemente limitate a questa fase transitoria. Invece la proposta dell’associazione così come quella di Abi Ance sull’utilizzo degli F24 non è stata accolta”.

Così in una nota l’associazione, aggiungendo che “il risultato sarà gravissimo anche per Genova e la Liguria, dove sono moltissime le situazioni critiche”.

“Le nuove misure adottate dal governo sono assolutamente insufficienti – fa notare Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova e vicepresidente nazionale -. Stando così le cose, le preoccupazioni per il futuro sono pesantissime. Le proposte della Confedilizia sono state del tutto disattese. Il precedente governo ha responsabilità pesantissime nella genesi del problema Superbonus lasciato con superficialità disarmante in eredità al nuovo esecutivo, ma se questo non interviene con misure diverse e più risolutive la situazione su farà insostenibile per proprietari condomini e imprese. Si rischia il caos nelle procedure già avviate, ma soprattutto il rischio di chiusura di molte imprese“.

Intanto c’è attesa per il destino della proroga del Superbonus al 31 dicembre che “probabilmente confluirà nella legge di bilancio: perché è un problema di tempi di conversione di questo decreto-legge, se il decreto sfora e l’approvazione definitiva va nel 2023 forse è meglio per tutti che sia” in manovra, ha detto ieri il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti.