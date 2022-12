Subisce una violenza sessuale a 12 anni, oggi il riscatto sui social e il sogno di diventare psicologa scolastica

Genova. “Da bambina mi piaceva disegnare, poi a 12 anni ho subito una violenza sessuale e ho smesso. Oggi, a distanza di anni, ho ripreso in mano la matita e mi sono messa all’opera con un obiettivo preciso” racconta a Genova24 Laura (nome di fantasia), 22enne ligure e studentessa di psicologia all’Università di Genova, da due mesi su Instagram con lo pseudonimo ‘Artista senza talento’.

Come nasce l’idea della pagina Instagram?

“Sentivo una forte necessità di sfogarmi, di tirare fuori tutto il dolore e il disagio che provavo in seguito all’esperienza traumatica che ho subito da ragazzina. Così ho deciso prima di puntare sull’arte e poi di pubblicare i miei lavori sui social così da raccontare ad altri la mia storia e trasmettere anche messaggi positivi. Per me disegnare è terapeutico e mi aiuta a stare meglio. Da quando è nata Artista senza talento sono tantissime le ragazze che mi hanno scritto per condividere la propria storia, simile alla mia”.

Come mai la scelta del nome ‘Artista senza talento’?

“Perché quando si ha qualcosa di forte da raccontare e c’è urgenza di farlo ciò che più conta è l’intenzione più che il talento. Anche se non si hanno particolari capacità artistiche è comunque importare esprimersi perché l’obiettivo giustifica i mezzi”.

Come si supera, se si supera, il trauma della violenza sessuale?

“È dura e molto difficile. Ma grazie alla famiglia, alla mia amica del cuore, al mio attuale fidanzato e soprattutto grazie al percorso psicologico e terapeutico che sto portando avanti devo dire che sto meglio. Aiuta tanto essere circondati da persone che ti vogliono bene“.

Quanto la tua esperienza ha condizionato il tuo percorso di studi?

“Certamente la scelta di iscrivermi al corso di laurea in psicologia non è casuale. Sentivo forte dentro di me non solo il bisogno di studiare per capire a pieno cosa mi fosse successo ma anche per poter un giorno aiutare altre persone a superare certi tipi di traumi”.

Qual è il tuo sogno?

“Mi piacerebbe diventare psicologa scolastica e poi dare vita a un gruppo di auto-muto-aiuto, perché è importante trasformare in bene il dolore che si prova”.