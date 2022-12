Sturla, nuovi lavori per i giardini del depuratore: “Vogliamo attirare persone da tutta Genova”

Genova. Continua la trasformazione dei giardini sulla copertura del depuratore di Sturla, riqualificati nel 2021 e presi in gestione da Alesbet, società che gestisce il cinema estivo all’aperto e le sei sale del Circuito Genova in città. Dopo quello che viene definito “un lungo periodo di gestazione e collaudo” in attesa di terminare le pratiche amministrative, oggi lo spazio Circuito sul mare, 2.500 metri quadrati in via del Tritone, è stato presentato ufficialmente alla presenza del sindaco Marco Bucci. In realtà alcuni lavori sono ancora da completare perché il piano del verde si è rivelato più complicato del previsto.

“Abbiamo combattuto con pendenze, drenaggi e deflusso: ancora adesso si formano pozze nell’area cani. Resta da fare la battaglia con l’acqua – spiega l’architetta Susanna Bordoni dello studio che, insieme alla collega Stefania Spina, ha curato la progettazione dell’area -. Dobbiamo sollevare la quota dell’area cani in modo che non si formino le pozze e creare una canaletta intorno alla parte verde in modo da far defluire l’acqua verso l’esterno della piastra. Tutto questo non era previsto, non pensavamo ci fossero tutte queste contropendenze”.

Le piantumazioni rimarranno quelle previste dal progetto: non solo prati ma anche macchia mediterranea ed essenze in grado di convivere con la salsedine. La novità è che a occuparsene non saranno solo i giardinieri professionisti ma anche gli studenti dell’istituto agrario Marsano, coordinati dall’agrotecnico Marco Corzetto, che garantiranno le piccole manutenzioni quotidiane.

“Lo spazio è già rinato nell’estate 2021, questi primi mesi sono stati di attività sperimentale per capire meglio le esigenze dei frequentatori e del quartiere – spiega Andrea Giacobbe, presidente di Alesbet -. La nostra mission è il recupero di luoghi di aggregazione socio-culturali nel centro città come i cinema storici ma anche, in questo caso, il recupero di uno spazio da vivere con eventi e manifestazioni culturali, non solo il cinema all’aperto (oltre 10mila presenze quest’estate) ma anche spettacoli che organizzeremo nella prossima stagione primavera-estate, sia su nostra iniziativa sia su suggerimento del Municipio e delle realtà locali”.

I giardini prima dei lavori di riqualificazione

“Questo era un elemento di divisione tra le spiagge di Sturla e Vernazzola, lo abbiamo trasformato in un elemento di unione conferendogli bellezza – prosegue Bordoni -. I numeri della fruizione del quartiere sono sempre stati piccoli, la scommessa è portare qui persone da altre parti della città, non troppe perché altrimenti il territorio andrebbe in crisi, però si possono richiamare 200-300 persone per eventi. Questa piastra era troppo grande per il quartiere, infatti era desertificata”.

“Si tratta di un progetto di riqualificazione di straordinaria importanza che restituisce alla città uno spazio totalmente rinnovato e rivolto a chiunque abbia desiderio di trascorrere del tempo in un luogo affacciato sul mare e dotato di aree di comfort – interviene il sindaco Marco Bucci -. La zona del depuratore si trasforma ancora di più in un’area polifunzionale in grado di valorizzare ulteriormente, grazie ai servizi offerti, il quartiere di Sturla”.

E anche se gli abitanti di Sturla avevano chiesto la possibilità di accedere ai giardini senza limiti, considerata la forte carenza di spazi analoghi nel quartiere, la fruizione rimarrà vincolata a orari di apertura e chiusura garantiti da personale di vigilanza privata: dalle 8 alle 20 in inverno, fino a mezzanotte in estate, sempre nel rispetto delle attività programmate nell’arena. “C’è un problema di controllo dell’area – ricorda Giacobbe -. Gli investimenti fatti per il verde sono stati molto importanti e onerosi, quindi è nostra cura, in quanto gestori dell’area, far sì che questi spazi siano mantenuti e preservati rispetto all’incuria dei cittadini che a volte purtroppo non ne tengono conto”.

Nel 2020 Alesbet si era aggiudicata il bando emanato dal Comune di Genova e, in stretta collaborazione con il Municipio Levante, è nato Circuito sul Mare attraverso la stipula di una convenzione, mentre il chiosco è stato assegnato in concessione. L’investimento complessivo finora è stato di 300mila euro, di cui 100mila solo per gli spazi verdi. Oggi Circuito sul Mare mette a disposizione dei fruitori il Bistrot aperto tutti i giorni, lo spazio giochi per bambini, l’area cani, in estate cinema all’aperto a cura di Circuito e musica dal vivo, oltre a docce e servizi gratuiti per i frequentatori della spiaggia adiacente.